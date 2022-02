Pechino: rinviata di un'ora seconda manche gigante maschile

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - La seconda manche dello slalom gigante olimpico di Pechino è stata rinviata di oltre un'ora, alle 15:00 locali (8:00 in Italia) a causa del maltempo: lo hanno annunciato gli organizzatori, mentre sono in azione i gatti delle nevi per compattare la pista dopo l'abbondante nevicata.

La gara, guidata dopo la prima manche dallo svizzero Matt Odermatt, si annuncia incerta: oltre al maltempo, i dieci migliori tempi alle spalle del leader hanno ritardi contenuti in circa un secondo. L'azzurro Luca De Aliprandini al momento è sesto, con 49 centesimi di ritardo sull'elvetico. (ANSA).