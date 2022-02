Pechino: fondo; 4x5km, oro a staffetta russa, 8/a l'Italia

(ANSA) - PECHINO, 12 FEB - Grande battaglia nella staffetta 4x5 km donne di sci di fondo: alla fine la spunta la ROC, che ottiene l'oro in 53:41.0 con Yulia Stupak, Natalia Nepryaeva, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova.

Strepitosa Germania d'argento (53:59.2, +18.2), bronzo alla Svezia (54:01.7, +20.7) con un allungo finale al traguardo sulla Finlandia, grande battuta di giornata insieme alla Norvegia (quarta e quinta).

L'Italia, con Anna Comarella e Caterina Ganz nelle due frazioni in tecnica classica, e Martina Di Centa e Lucia Scardoni nelle due frazioni in tecnica libera, chiude in ottava piazza (57:20.5, +3:39.5). (ANSA).