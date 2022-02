(ANSA) - ROMA, 11 FEB - ll grande ritorno dello snowboard ad Obereggen. Sabato 12 e domenica 13 febbraio all'Obereggen Snowpark, uno dei più conosciuti in Italia, l'associazione sportiva Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Luca Vignozzi, organizzerà il primo evento stagionale: uno speciale Slopestyle Contest. Sabato 5 e domenica 6 marzo sarà la volta del «Red Bull Hammers with Homies»: il prestigioso evento, organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli, costituirà l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito internazionale in programma il 17 aprile a Madonna di Campiglio. (ANSA).