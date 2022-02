Pechino: slalom donne; oro alla slovacca Vlhova, Brignone fuori

(ANSA) - PECHINO, 09 FEB - La slovacca Petra Vlhova ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino. Argento alla austriaca Katharina Liensberger , bronzo alla svizzera Wendy Holdener.

Dopo la festa per la medaglia d'argento in gigante la Brignone non si ripete: nello slalom speciale dopo aver chiuso la prima manche ventesima esce nella seconda sbagliando nel finale della sua discesa. (ANSA).