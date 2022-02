Snowboard: lo Slopestyle Contest corre sulle piste di Obereggen

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Obereggen show tra sci notturno e snowboard. Non si conclude una manifestazione prestigiosa che in calendario ce n'è subito un'altra. Dopo il tradizionale slalom di Coppa Europa dello scorso dicembre che ha incoronato sulla pista Maierl il norvegese Steen Olsen, diverse gare sono state organizzate nella seconda parte di gennaio nella località altoatesina (a 20 minuti da Bolzano), cuore del comprensorio dello Ski Center Latemar con le consorelle Pampeago e Predazzo.

Tra questi il prestigioso Trofeo Città di Bolzano, giunto alla 74esima edizione, organizzato dallo storico Sci Club Bolzano presieduto da Giovanni Trentini. Vincitore assoluto del gigante, disputato in notturna sulla pista illuminata Oberholz di Obereggen, paradiso delle Dolomiti, è stato Luca Tiezza (Sci Club Alta Badia). Alla competizione hanno partecipato, suddivisi per categorie, atleti master, giovani, seniores. Nei giovani/senior doppietta dello sci club Asc Hafling: successo firmato da Roland Alber (tempo: 1'01.12) di un soffio su Matthias Alber (1'01.25), terzo Matteo Da Rin del Gsa Grole (1'05.22). Nei Master A altro bis firmato stavolta dallo Sci Club Alta Badia con Luca Tiezza sul gradino più alto del podio (1'00.86) che ha preceduto Claudio Tiezza (1'02.89) e Peter Gufler dello Sci Club Meran Raika (1'03.03). Nei Master B gara tiratissima: l'ha spuntata Hannes Schnitzer (Sc Meran Raika) col tempo di 1'04.01 su Roland Pflug del Rg Wipptal, il compagno di squadra Hartmuth Volgger, Christian Oberthaler del Asc Ulten.

Archiviata la 74esima edizione del Trofeo di Bolzano, largo sabato 12 e domenica 13 febbraio all'Obereggen Snowpark Battle, il primo evento stagionale in uno degli snowpark più conosciuti a livello internazionale. Lo Slopestyle Contest sarà organizzato dall'associazione sportiva Skateboardproject di Bolzano presieduto da Luca Vigotti. Lo stesso snowpark di Obereggen ospiterà, sabato 5 e domenica 6 marzo il «Red Bull Hammers with Homies», organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli: il prestigioso evento costituirà l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del circuito internazionale in programma il 17 aprile a Madonna di Campiglio.

