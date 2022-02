Pechino: sci; Paris 'tutto sommato non è andata male'

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Ho provato a sciare un po' di più e la sensazione non sembrava male, ma con il vento è comunque difficile capire". Così la 'punta' del team azzurro di sci Dominik Paris al termine della seconda prova della discesa di Yanqing: "Non riuscivo a capire bene dove mi trovavo e ogni tanto sentivo gli sci scapparmi dai piedi. E' stato comunque importante provare di nuovo le linee e tutto sommato non è andata male".

"Le sensazioni sono buone - ha aggiunto Innerhofer -. C'era davvero tanto vento, ed è difficile paragonare i tempi con quelli degli altri. Se prendi una folata di vento contrario puoi anche perdere cinque decimi" "Non pensavo di trovare una neve così diversa rispetto a ieri - ha detto Matteo Marsaglia -. Speriamo di riuscire a fare un'altra prova domani, perché ho bisogno di capire meglio.

