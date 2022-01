Sci: cdm;slalom Schladming, inforca Razzoli e vince Strasser

(ANSA) - SCHLADMING, 25 GEN - Secondo dopo la prima manche ha invece inforcato nella seconda l'azzurro Giuliano Razzoli. E cosi', dopo che fuori e' finito pure lo svedese Henrik Jakobsen che era al comando the Night Race, il famoso e difficile slalom speciale notturno di Schladming, e' stato vinto dal tedesco Linus Strasser, 29 anni e terzo successo in carriera, in 1.46.00 . Sul podio anche il norvegese di origini statunitensi Atle McGrath in 1.46.03, con il pettorale 34, e l'austriaco Manuel Feller in 1.46.39 dopo aver rimontato ben 25 posizioni Per l'Italia, finito fuori anche Stefano Gross, Il migliore e' cosi' Alex Vinatzer 5/o in 1.46.43 con una seconda prova davvero buona dopo una prima manche troppo prudente ed in cui era finito solo 21/o. Poi c'è' il lombardo Tommaso Sala 7/o in 1.46.61 ed autore di un'altra gara positiva, alla ricerca di un biglietto per Pechino. Decisamente piu' indietro invece Manfred Moelgg in 1.47.54 e Simon Maurberger in 1.47.82. (ANSA).