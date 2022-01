Pechino: gli auguri di Mattarella alla Goggia, "tifo per lei"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Tifo per lei": è' il messaggio augurale di guarigione che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato a Sofia Goggia attraverso il n.1 del Coni, Giovanni Malagò. Il capo dello sport ha informato Mattarella del cambio di alfiere ai Giochi di Pechino: la scelta di Michela Moioli è stata apprezzata dal Capo dello Stato che ha voluto inviare il messaggio all'azzurra infortunatasi nella caduta a Cortina. Malagò lo ha subito riferito a Sofia Goggia che dalle parole del Presidente della Repubblica ha tratto ulteriori motivazioni per cercare di recuperare in tempo per la gara della discesa libera del 15 febbraio. (ANSA).