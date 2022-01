Sci: discesa2 Kitzbuehel, vince Feuz e Paris 7/o

(ANSA) - KITZBÜHEL, 23 GEN - Trionfo elvetico nella seconda discesa di Cdm sull'intero percorso della leggendaria Streif di Kitzbuehel. Ha vinto Beat Feuz in 1.56.58 - 34 anni e 16/o successo in carriera per un dei piu' grandi velocisti che sulla Streif si impose gia' l'anno scorso per ben due volte - davanti al suo connazionale Marco Odermatt in 1.56.89, sempre piu' solo con 1.200 punti al comando della corsa per vincere la coppa del mondo. Solo terzo in rappresentanza dei padroni di casa l'austriaco Daniel Hemetsberger, ben distaccato in 1.57.58.

Per l'Italia il migliore e' stato Dominik Paris, 7/o in 1.57.95 e lontano dalle prestazioni che sulla Streif gli videro vincere ben tre discese ed un superG. Poi ci sono Christof Innerhofer nono in 1.58.11 mentre piu' indietro sono finiti Matteo Marsaglia in 1.58.83 e Mattia Casse in 2.00.37.

La coppa del mondo resta in Austria: martedi' sera the Night Race, il classico slalom notturno di Schladming, ultima gara prima di Pechino. (ANSA).