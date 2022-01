Goggia distorsione e interessamento legamenti,voglio Giochi

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 23 GEN - Distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. E' questa la diagnosi per Sofia Goggia, che non sara' operata e punta ad essere in gara a Pechino 2022. "Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione - ha affermato Goggia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo", ovvero la libera in programma il 15 febbraio (ANSA).