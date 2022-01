Sci: Innerhofer guida azzurri nella 2/a prova sulla Streif

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Seconda prova di studio sulla Streif di Kitzbuehel, accorciata a causa del forte vento con partenza dall' Alte Schneise, sotto la Steilhang, che ha visto gli azzurri protagonisti. Christof Innerhofer, già in quarta posizione nel primo training su pista completa, ha fatto registrare il miglior tempo in 1'10″45, seguito a 16 centesimi dal francese Johan Clarey, e a 1″05 dall' elvetico Niels Hintermann.

Incollati allo svizzero Mattia Casse, quarto a 1″06, e Dominik Paris quinto a 1″07. Si è fatto notare Gugliemo Bosca, decimo al traguardo partendo come 46esimo dal cancelletto. Altra bella prova di Pietro Zazzi, sceso nuovamente con il penultimo pettorale, che ha fatto segnare il 23esimo tempo. Fuori dai primi trenta Matteo Marsaglia, 37esimo. (ANSA).