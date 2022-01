Snowboard, Mondiali Paralimpici: Luchini è d'argento

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Medaglia d'argento per Jacopo Luchini nello snowboard, ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di Lillehammer (Norvegia). Dopo il secondo gradino del podio ottenuto ieri da Giuseppe Romele nella distanza di mezzo dello sci nordico, la seconda giornata di gare ha regalato all'Italia un'altra a soddisfazione. Nella gara di dual banked slalom, il corridore toscano è posizionato alle spalle del francese Maxime Montaggioni, dopo una combattutissima finale. Jacopo Luchini, infatti, si è aggiudicato la Run 1 con un vantaggio di 0.06 sull'atleta transalpino. Nella seconda corsa, l'atleta azzurro è caduto nelle ultime curve per poi raggiungere il traguardo con 2.47 di ritardo da Montaggioni. Quarti fatali, invece, per l'altro italiano in gara oggi, Riccardo Cardani, in entrambe le corse dal britannico James Barnes-Miller. "È stata una bella gara. Peccato per la finale, perchè non avevo fatto nessun errore nelle run precedenti. C'è un po' di rammarico per l'occasione mancata, ma sono molto contento per questo risultato. Non era facile far bene, probabilmente ho pagato la scelta sbagliata della tavola durante le qualificazioni. Così oggi ho gareggiato con una tavola più lunga e rigida che non avevo provato prima. Complessivamente però questo argento mi riempie di soddisfazione. Ora mi attende la prova di croce.

Ancora una volta ce la metterò tutta", ha dichiarato Jacopo Luchini.

"Complimenti a Jacopo per il prezioso argento. Un risultato che conferisce la statura internazionale di questo fantastico traguardo e la competitività della squadra azzurra in questa disciplina affascinante ed emozionante. Ora continuiamo a sostenere la squadra azzurra che ai Mondiali di Lillehammer ci ha già regalato due belle soddisfazioni", è il commento di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Nello sci alpino, buon ottavo posto di Federico Pellizzari nella discesa libera di categoria in piedi. (ANSA).