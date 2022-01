Sci: Odermatt vince superG Wengen, Paris 7/o e Innerhofer 8/o

Lo svizzero Marco Odermatt - 24 anni, sesto successo stagionale e 10/o in carriera - ha vinto il superG di coppa del mondo di Wengen in 1.29.00 consolidando ancor piu' il suo primato in classifica generale con 945 punti.

Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 1.129.13 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.29.58.

Miglior azzurro, e comunque abbastanza soddisfatto della sua prova, Dominik Paris 7/o in 1.29.98 seguito con un solo centesimo di distacco da Christof Innerhofer 8/o in 1.29.99 e che ha a sua volta messo in mostra una bella sciata.

Per l'Italia - in una gara con meteo e pista perfetti - ci sono poi piu' indietro, mentre Riccardo Tonetti non ha concluso la prova - Guglielmo Bosca in 1.30.49. Giovanni Franzoni in 1.30.84 , Mattia Casse in 1.31.09 ed Emanuele Buzzi in 1.32.00.

Si e' trattato del secondo superG di cdm disputato a Wengen dopo quello del 1994 vinto dal leggendario austro-lussemburghese Marc Girardelli. La gara ha poi recuperato il superG che era in programma a Lake Louise ma venne poi spostato a Bormio da dove, sempre per meteo avverso, e' passato a Wengen. Oggi, causa covid, niente pubblico che sarà' pero' ammesso da domani per la prime delle due discese in programma e seguita domenica da uno slalom speciale .

Quella di domani sarà' una discesa su un tracciato accorciato mentre la libera di sabato sara' la classifica libera del Lauberhorn, la pista piu' lunga del mondo con i suoi 4.4.80 metri.