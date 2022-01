Cdm: prima prova discesa Zauchensee, bene Goggia

L'azzurra Sofia Goggia, dominatrice della stagione dopo aver vinto le prime tre gare disputate, ha realizzato il secondo miglior tempo in 11.48.64 nella prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di sabato prossimo in Austria, a Zauchensee, e seguita domenica da un superG. Il miglior tempo in 1.48.19 e' stato segnato dalla tedesca Kira Weidl mentre il terzo e' andato alla elvetica Lara Gut- Behrami in 1.49.81. Per l'Italia ci sono poi il bel quarto tempo di Nicol Delago in 1.49.21 ed il 10/o di Francesca Marsaglia in 1.50.06. Poco piu' indietro Nadia Delago in 1.50.10 ed Elena Curtoni in 1.50.22 mentre Federica Brignone ha fermato i cronometri su 1.50.65. Venerdì seconda ed ultima prova.