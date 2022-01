Milano-Cortina: Vezzali, con Gelmini coinvolto le Regioni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Con Mariastella Gelmini abbiamo coinvolto le Regioni attorno al progetto di @milanocortina26. È necessario che tutta l'Italia si senta protagonista di una vetrina straordinaria per lo sport, per i suoi valori e per le eccellenze del nostro Paese. Non c'è da perder tempo: il 2026 è vicino". Così, in un tweet, Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport del Governo Draghi. (ANSA).