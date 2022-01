Sci: parte col superG la lunga tappa di Wengen, Paris fiducioso

Parte domani con il superG la lunga tappa di Coppa del mondo di sci di Wengen, che comprende anche due discese libere, venerdì e sabato, per chiudere domenica con uno slalom speciale. I jet azzurri sono dunque i primi scendere in pista, guidati da Dominik Paris, e hanno di fronte un programma piuttosto impegnativo sulla dura pista del Lauberhorn. Il discesista altoatesino appare fiducioso e conta di poter lottare per il podio nella libera e spera che "alla fine, si potrà anche festeggiare qualcosa", ma ha buone sensazioni anche Christof Innerhofer, ieri il migliore in prova e oggi buon settimo.

Paris ha chiuso col terzo tempo la seconda e ultima prova cronometrata della discesa, una prova accorciata di circa 45 secondi per non stancare troppo gli atleti che avranno da disputare tre gare veloci sulla leggendaria pista, la più lunga del mondo, con i suoi 4.480 metri. Il più veloce è stato l'austriaco Max Franz, che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1'43″42, con 56 centesimi di vantaggio sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde e 93 sulla coppia formata da Paris e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Christof Innerhofer, ancora autore di una buona prova dopo il miglior tempo fatto registrare ieri, è stato settimo a 1″24 da Franz. Mattia Casse ha invece registrato il 14/o tempo con 1″79 di ritardo dal leader, mentre Guglielmo Bosca è a 2″38. Più attardati Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti.

"La pista è in ottime condizioni - ha detto Paris -. Nella prima prova di ieri la situazione non era ottimale, ma la scorsa notte hanno lavorato e ci abbiamo abbiamo sciato sopra. La traccia è lucida, molto dura. Ho preso alcuni riferimenti e spero di stare davanti e di potermi giocare un podio. Vediamo come sarà il superG su questa pista - ha detto una novità perché non l'ho mai fatto. Ci saranno poi la classica discesa lunga e poi una più corta. Spero che, alla fine, si potrà anche festeggiare qualcosa".

Il veterano Innerhofer si è detto soddisfatto delle sue due "belle prove". Ho sciato come so fare, finalmente sono riuscito a mettere tutto a posto e mi sono divertito in questi giorni - ha dichiarato -. La pista mi piace e sono pronto. Sono contento di affrontare queste gare. Mi sento bene fisicamente e posso far tagliare lo sci nei punti più difficili, come so fare".