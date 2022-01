Sci: cdm donne; pubblico ammesso a gare Cortina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 GEN - Potrà essere occupata dal pubblico, con la riduzione del 50% della capienza massima, la tribuna della pista di Cortina d'Ampezzo (Belluno) dove si svolgeranno le gare di Coppa del Mondo di sci femminile, il 22 ed il 23 gennaio prossimi, potrà essere occupata dal pubblico.

E' stato deciso in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Complessivamente, dunque, gli spettatori potranno essere 500, oltre ad altri sul parterre ma anche in questo caso con una riduzione della capacità disponibile. Per accedere agli spazi sarà necessario essere in possesso del biglietto nominale, acquistabile online, si dovrà inoltre essere muniti di Super Green Pass e indossare correttamente la mascherina Ffp2. (ANSA).