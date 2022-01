Sci: Cdm; Shiffrin vince slalom Schladming e Vhlova seconda

(ANSA) - SCHLADMING, 11 GEN - 73/a vittoria e 47/a in slalom per al campionessa Usa Mikaela Shiffrin che ha vinto lo speciale di cdm di Schladming. Seconda la sua eterna rivale, la slovacca Petra Vhlova in 1.32.81 che ha cosi' vinto anticipatamente la seconda coppa disciplina, quando mancano due gare alla fine della stagione. Terza la tedesca Lena Duerr in 1.33.59.

Una sola azzurra in classifica: e' la torinese Anita Gulli, 23 anni e caporalmaggiore dll'Esercito, 23/a in 1.35.64 con il pettorale 53.

La prossima tappa di cmd donne e' sempre in Austria, a Zauchensee: sabato discesa e domenica superG. Questo significa che torna in pista Sofia Goggia. (ANSA).