Sci: Cdm; gigante Adelboden, in testa svizzero Odermatt

(ANSA) - ADELBODEN, 08 GEN - Lo svizzero Marco Odermatt in 1.19.74 e' al comando dopo al prima manche del classico gigante di cdm di Adelboden. Dietro di lui in 1.18.25 il francese Alexis Pinturault e terzo il croato Filip Zubcic in 1.18.44.

Per l'Italia la manche e' sta segnata dalla brutta caduta dell'azzurro Luca De Aliprandini che ha inforcato ad alta velocità infilando lo sci sinistro in una porta prima del muro finale mentre, all'ultimo intermedio, era in vantaggio di ben 26 centesimi su Odermatt.

De Aliprandini ha faticato a rialzarsi ma poi, se visibilmente dolorante, e' sceso da solo sugli sci sino al traguardo dove in una tenda e' stato sottoposto a primi controlli medici. Ne e' uscito zoppicante appoggiandosi ai suoi bastoni.

Il migliore degli azzurri scesi tra i primi trenta al via e cosi' Riccardo Tonetti al momento 11/o in 1.20.19 . Piu' indietro Giovanni Borsotti in 1.21.18 (ANSA).