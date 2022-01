Sci: cdm; Bassino 3/a in gigante Kranjska, vince svedese Hector

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 08 GEN - L'azzurra Marta Bassino - 25 anni e 19/esimo podio in carriera - e' arrivata 3/a in 2.17.11 nello slalom gigante di cdm di Kranjska Gora. Ha vinto - secondo successo stagionale - la svedese Sara Hector in 2.15.79 davanti alla francese Tessa Worley in 2.16.75.

Mentre per l'Italia in classifica c'e' poi solo Elena Curtoni 26/a in 2.20.21, indietro sono finite gigantiste quotatissime come Mikaela Shiffrin 7/a in 2.17.84 e Petra Vlhova 15/a in 2.18.34.

Domani nella localita' slovena tocca allo slalom speciale.

