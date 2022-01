Sci: frattura al malleolo per Muffat-Jeandet caduto a Zagabria

(ANSA) - ZAGABRIA, 07 GEN - Frattura del malleolo del piede destro per il francese Victor Muffat-Jeandet, caduto ieri nello slalom speciale di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino, poi interrotto e cancellato proprio per la pericolosità della pista. Ancora non si sa se e dove la gara verrà recuperata. (ANSA).