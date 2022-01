Sci: Vlhova vince ancora a Zagabria, deludono azzurre

(ANSA) - ZAGABRIA, 04 GEN - La slovacca Petra Vlhova - quarto successo stagionale e 24/o in carriera - ha vinto in 1.56.99 lo slalom speciale di cdm di Zagabria. E' il suo terzo successo consecutivo su questa pista ed è dunque più che mai lei la Snow Queen, come recita il trofeo della gara croata.

Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin , al 115/o podio individuale in carriera, in 1.57.49 e l'austriaca Katharina Liensberger in 1.59.10. Nessun azzurra invece in classifica, con un altro deludente risultato in questa disciplina. Lara Della Mea, 23/a nella prima manche ed unica italiana rimasta in gara, e ' infatti uscita nella seconda.

La coppa del mondo donne passa ora in Slovenia, a Kranjska Gora: sabato gigante e domenica speciale.

A Zagabria, invece , domani pomeriggio slalom speciale uomini. (ANSA).