Sci: cdm; slalom Lienz, in testa Vlhova e bene Brignone

(ANSA) - LIENZ, 29 DIC - La slovacca Petra Vlhova in 51.53 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Lienz, ultima gara del 2021. Dietro di lei la svizzera Michelle Gisin in 51.61 e l'austriaca Katharina Liensberger, campionessa del mondo in carica, in 51.80. Per l'Italia buon 12/o tempo in 52.52 per Federica Brignone.

Assente per tutta la stagione causa infortunio Martina Peterlini, non ci sono state atlete tra le prime trenta migliori al via. La prima a partire, con il pettorale 31, è stata così proprio stata Federica Brignone miei panni di miglior slalomista azzurra del momento. Poi in classifica, partite poco dopo, ci sono in forte ritardo Lara Della Mea in 53.61 e Marta Rossetti in 55.05. (ANSA).