Cdm sci: Vlhova vince slalom Lienz, Brignone 16/a

(ANSA) - LIENZ, 29 DIC - La slovacca Petra Vlhova ha vinto anche lo slalom speciale di coppa del mondo di Lienz. Con il tempo di 1.42.10, la 26enne ha preceduto l'austriaca Katharina Liensberger (1.42.16), campionessa mondiale e reduce dal covid, e la svizzera Michelle Gisin, terza e più staccata (1.42.78), conquistando il suo 23/o successo in carriera.

Unica azzurra in classifica è Federica Brignone, 16/a con il tempo di 1.44.27 ma soddisfatta soprattutto della sua prima manche in cui era stata 12/a. Ha sciato bene e questo le servirà di certo per la combinata olimpica La coppa del mondo femminile ora si ferma e riprenderà il 4 gennaio a Zagabria con uno slalom speciale pomeridiano. (ANSA).