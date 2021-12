Cdm sci: Kilde vince superG Bormio, Casse decimo

Il norvegese Aleksander Kilde ha vinto il primo dei due superG di coppa del mondo in programma a Bormio. Il 29enne ha conquistato così il suo decimo successo in carriera, il quarto stagionale e terzo consecutivo in questa disciplina, battendo con il tempo di 1.27.95 gli austriaci Raphael Haaser (1.28.67) e Vincent Kriechmayr (1.28.80).

Per l'Italia - su un tracciato come sempre molto duro e difficile - il migliore è stato il piemontese Mattia Casse, decimo in 1.29.43. Dominik Paris, dominatore della discesa di ieri, ha confermato di non essere ancora al top in questa disciplina ed ha chiuso in netto ritardo. Meglio ha fatto Christof Innerhofer, che si è classificato 13/o. Tempi alti per Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni. Domani a Bormio si svolgerà un secondo superG, recupero di quello non disputato a Lake Louise per maltempo e ultima gara del 2021.