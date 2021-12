Cdm sci: Paris, è tornata la fiducia

(ANSA) - BORMIO, 28 DIC - "Mi piace moltissimo la Stelvio, mi sento sempre sicuro. Anche quest'anno era tosta, difficile, ma quando dai il massimo al traguardo sei soddisfatto. Spero di crescere ancora, di migliorare ma la sciata sta andando bene: la fiducia sta tornando", ha detto l'azzurro dopo l'ennesimo successo a Bormio. "Oggi, con più aggressività, ho migliorato anche in quei passaggi in alto dove in prova non ero stato del tutto soddisfatto. E adesso vediamo con i superG, a partire da quello di domani", ha detto ancora l'azzurro. (ANSA).