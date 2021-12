Cdm sci: a Hintermann seconda prova libera Bormio

(ANSA) - BORMIO, 27 DIC - Lo svizzero Niels Hintermann è stato in 1.54.78 il più veloce nella seconda ed ultima prova cronometrata in vista della discesa di cdm di domani sulla pista Stelvio di Bormio. Ma lo svizzero è stato praticamente anche l'unico atleta ad aver tirato al massimo lungo tutto il tracciato mentre quasi tutti gli altri, a partire dai miglior con in testa gli azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer, non hanno forzato e si sono nascosti risparmiando energie e provando solo alcuni tratti per frenare invece su altri ben conosciuti.

Secondo posto ex aequo in 1.56.31, e dunque con un ritardo già vistoso, per l'austriaco Daniel Hemetsberger e l'altro svizzero Marco Odermatt.

Miglior azzurro Matteo Marsaglia con il 7/o tempo in 1.56.84 ed ottavo Dominik Paris in 1.56.87. Poi poco piu' indietro c'e' Mattia Casse, 12/o tempo in 1.57.41. (ANSA).