Sci: da domani gigantisti azzurri in pista a Ponte di Legno

Sarà un Santo Stefano in pista per i gigantisti azzurri della Coppa del mondo di sci alpino, convocati a Ponte di Legno (Brescia) dal direttore tecnico, Roberto Lorenzi, per una tre giorni d'allenamento, fino al 29 dicembre. Si tratta di Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Hannes Zingerle e Luca De Aliprandini, che col secondo posto nell'ultima gara in Alta Badia ha riportato gli azzurri sul podio di specialità cinque anni dopo Florian Eisath.

Tempo di allenamenti prima di Capodanno anche per gli specialisti delle porte strette, che da lunedì a mercoledì prossimi si ritroveranno sulle piste di Pozza di Fassa (Trento): Stefano Gross, Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala.