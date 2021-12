Sci: Hector vince gigante 2 Courchevel, l'azzurra Bassino è 3/a

(ANSA) - COURCHEVEL (FRANCIA), 22 DIC - La svedese Sara Hector - 29 anni, al secondo successo in carriera arrivato sette anni dopo il primo - ha vinto in 2'13"03 il secondo gigante di Coppa del mondo di Courchevel. Alle sue palle la statunitense Mikaela Shiffrin, in 2'13"38, mentre l'azzurra Marta Bassino e' arrivata terza in 2'13"63, 13/o podio in carriera per la piemontese. Per l'Italia c'è poi l'uscita per un errore sul muro finale di Federica Brignone che era 7/a dopo la prima manche.

Shiffrin ha consolidato il proprio primato in classifica generale con 750 punti, seguita da Sofia Goggia - che è uscita nelle due gare di Courchevel - con 635 lunghezze. Dopo una breve pausa natalizia, la prossima tappa della Coppa del mondo donne si disputerà in Austria, nel Tirolo, a Lienz, con le ultime gare del 2021: un gigante e uno speciale rispettivamente il 28 ed il 29 dicembre. (ANSA).