Sci: cdm;a Courchevel avanti svedese Hector, azzurra Bassino 4/a

(ANSA) - COURCHEVEL (FRANCIA), 22 DIC - La svedese Sara Hector in 1.06.711 e' al comando dopo la prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Courchevel. Dietro di lei la francese Tessa Worley in 1.06.82 e la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.07.05.

Quarta in 1.07.10 e miglior azzurra e' Marta Bassino che precede di 20 centesimi di secondo la campionessa slovacca Petra Vhlova.

La piemontese, detentrice della coppa di gigante, in questo terzo gigante stagionale dopo due uscite consecutive è così riuscita per la prima volta a portare a termine la prima manche.

Per l'Italia, mentre una Sofia Goggia come sempre all'attacco ed Elena Curtoni sono uscite subito, c'è poi Federica Brignone 7/a in 1.07.64.

Si gareggia con il sole ma con un tracciato aritmico su una neve che si segna facilmente soprattutto nei passaggi più pianeggianti. Seconda manche alle ore 13. (ANSA).