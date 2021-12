Sci: cdm; slalom Campiglio, in testa Noel e Vinatzer 6/o

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 22 DIC - Il francese Clement Noel, vincitore dieci giorni fa del primo speciale stagionale in val d'Isere, e' al comando in 45.73 dopo al prima manche dello slalom notturno di Madonna di Campiglio.

Secondo tempo per il norvegese campione del mondo Sebastian Foss-Solevaag in 46.26 e terzo per lo svedese Kristoffer Jakobsen in 46.43.

Miglior azzurro e' il giovane Alex Vinatzer, sesto tempo in 46.65 e dunque in in corsa per il podio. Vinatzer l'anno scorso a Campiglio fu terzo.

Per l'Italia - su un Canalone Miramonti come sempre molto impegnativo, con fondo duro e tracciato filante - ci sono ancora Tommaso Sala 15/o in 47.40, Simon Maurberger 16/o in 47.41 e Giuliano Razzoli 17/o 47.44. Piu' indietro Manfred Moelgg in 48.03 e Stefano Gross in 48.10 Seconda manche alle 20,45. (ANSA).