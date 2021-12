Sci: cdm; Foss-Solevaag vince slalom Campiglio, Vinatzer 4/o

(ANSA) - MADONNA DI CAMPIGLIO, 22 DIC - Il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, campione del mondo in carica, ha vinto in 1.34.59 lo slalom speciale notturno lungo lo spettacolare Canalone Miramonti che precipita nel centro di Madonna di Campiglio. Secondo il francese Alexis Pinturault in 1.34.69 e terzo lo svedese Kristoffer Jakobsen in 1.34.69.

Miglior azzurro Alex Vinatzer in 1.34.85 con un bel 4/o posto a conferma di una forma eccellente. La gara e' pero' stata segnata dal salto dell'ultima porta del frances e Clement Noel che era nettamente in testa e stava per vincere anche questa gara dopo lo slalom di val d'Isere. E' lo stesso errore che l'azzurro Vinatzer aveva commesso proprio in val d'Isere mentre stava per agguatare il podio con il secondo posto.

Per l'Italia c'e' ancora - in una gara altamente emozionante con il gran tifo dei 3 mila spettatori ammessi lungo il tracciato - il bel 7/o posto del veterano Giuliano Razzoli. L'emiliano - 37 anni appena compiuti ed oro nel 2010 a Vancouver - e' una certezza nonostante l'eta' grazie i ad Uan forza di accettare noe te lo e ad un impegno senza sosta. In val d d'Isere Giuliano era stato 9/o e miglior italiano.

In classifica per l'Italia, con una buona prova complessiva, ci sono poi Simon Maurberger 10/o in 1.35.79 e Tommaso Sala 12/o in 1.36.14.

La prossima tappa di coppa del mondo, subito dopo la pausa natalizia, sara' ancora in Italia, in Valtellina: a Bormio, sulla massacrante pista Stelvio tanto amata dall'azzurro Dominik Paris che vi ha vinto a ripetizione, dal 28 al 30 dicembre ci saranno una discesa e due superG. (ANSA).