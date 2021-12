Sci:cdm;gigante1 Courchevel,in testa Shiffrin e Brignone 4/a

(ANSA) - COURCHEVEL, 21 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.05.55 e' nettamente al comando dopo la prima manche del primo slalom gigante di Courchevel, localita' che ospitera' i prossimi Mondiali. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 1.06.29 e terza la svedese Sara Hector in 1.06.58.

Miglior azzurra - quarta in 1.06.61 dopo un errore sull'ultimo dosso davanti al traguardo - e' Federica Brignone.

Per l'Italia - su una pista con due tipi diversi di neve che ha cominciato presto a segnarsi e con porte su cui non e' semplice tenere il giusto ritmo - poi in classifica ci sono Sofia Goggia, buona 10/a in 1.07.30, e piu' indietro Elena Curtoni in 1.09.28.

Fuori anche in questo secondo slalom gigante stagionale e' invece finita la piemontese Marta Bassino, che a Courchevel vinse lo scorso anno, scivolata sul primo muro dopo essersi inclinata troppo.

Seconda manche alle ore 13. (ANSA).