Sci: cdm; gigante Badia, in testa Odermatt e De Aliprandini 2/o

(ANSA) - ALTA BADIA, 20 DIC - Lo svizzero Marco Odermatt e' al comando dopo la prima manche del secondo gigante di cdm di Alta Badia con il tempo di 1.12.01. Alle sue spalle c'è l'azzurro Luca De Aliprandini, ancora a caccia della suo primo podio in coppa, in 1.11.83. I due hanno fatto visto il distacco minimo che li separa, quasi una gara a parte rispetto agli avversari. Terzo è infatti il tedesco Alexander Schmid che in 1.12.69 ha gia' un sostanzioso ritardo.

Per l'Italia - con condizioni meteo e di pista perfette - dopo la prova dei primi trenta al via ci sono poi in classifica con buon ritardo Giovanni Borsotti in 1.14.77 e Riccardo Tonetti in 1.15.16.

Seconda manche alle ore 13,30 (ANSA).