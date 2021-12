Sci: Cdm; Sofia Goggia vince anche discesa Val d'Isere

(ANSA) - VAL D'ISERE, 18 DIC - L'azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.41.71 anche la discesa di val d'Isere, terzo successo stagionale in serie su tre gare e settimo consecutivo nelle libere a cui ha partecipato. Per lei, in una gara allo spasimo non priva comunque di errori, e' la vittoria n. 15 in coppa del mondo arrivata proprio nella localita' un cui ottenne il primo podio in libera nel 2016. Dietro Goggia ancora una volta la statunitense Breezy Jonhnson in 1.41.98 e l'austriaca Myriam Puchner in 1.42.62. L'assenza di Mikaela Shiffrin per concentrarsi sul superG in programma domani ha aiutato Goggia portandola con la vittoria in testa alla classifica generale.

