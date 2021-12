Sci: Cdm; Goggia, in questa vittoria ci ho messo il cuore

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Non credo di aver sciato davvero bene, ma in questa vittoria ci ho messo il cuore". Sofia Goggia parla da vincente in attesa che tagli il traguardo l'ultima concorrente della discesa libera in Val d'Isere. Con la possibile vittoria l'olimpionica è ora in testa alla Coppa del mondo? "Siamo ancora a dicembre - aggiunge l'azzurra ai microfoni della Rai - non ci penso". (ANSA).