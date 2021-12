Sci: cdm; 2/a prova Val d'Isere, Goggia sempre in evidenza

(ANSA) - VAL D'ISERE, 17 DIC - Reduce dalla vittoria nelle prime due discese stagionali, Sofia Goggia è sempre in gran forma : dopo il miglior tempo segnato nella prova cronometrata di giovedì in vista della discesa di cdm di Val d'Isere, l'azzurra con il tempo di 1.42.68 nella seconda ed ultima prova si è piazzata subito alle spalle della austriaca Mirjam Puchner, la più veloce in 1.42.53. Terzo tempo per la svizzera Corinne Suter in 1.42.82.

P er l'ltalia in questa ultima prova ci sono stati poi in particolare il 5/o tempo di Elena Curtoni in 1.43.22 , l'11/o di Federica Brignone in 1.43.53, il 12/o di Nadia Delago in 1.43.62 ed il 147o di sua sorella Nicol in 1.43.77.

La discesa è in programma domani e domenica sarà seguita da un superG. (ANSA).