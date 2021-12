Sci: cdm; prova 2 libera val Gardena, Kilde il più veloce

(ANSA) - SELVA DI VAL GARDENA, 16 DIC - Con il tempo di 2.03.42, il norvegese Aleksander Kilde e' stato il piu' veloce nella seconda ed ultima prova in vista della discesa di coppa del mondo di sabato prossimo in Val Gardena. Dietro di lui l'austriaco Otmar Striedinger in 2.03.71 e lo statunitense Ryan Cochran-Siegel in 2.03.80 Per l'Italia Dominik Paris ha ottenuto il 16/o tempo in 2.05.41. Più indietro gli altri azzurri.

Nella prova si è seriamente infortunato, con danni ad un ginocchio, lo svedese Felix Monsen, portato in ospedale a Bolzano. In Val Gardena domani è in programma un superG. (ANSA).