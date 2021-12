Cdm: Goggia la più veloce in 1/a prova val d'Isere

(ANSA) - VAL D'ISERE, 16 DIC - Con il tempo di 1.42.98 l'azzurra Sofia Goggia è stata la più veloce nella prima delle due prove cronometrate in vista della discesa di coppa del mondo di sabato in val d'Isere che domenica sarà seguita da un superG.

Dietro di lei la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.53.83 e l'austriaca Mirjam Puchner in 1.43.84. Per l'Italia ci sono poi i buoni tempi di Nadia Delago in 1.44.11, Elena Curtoni in 1.45.18 e Francesca Marsaglia in 1.45.20. Un po' più indietro in questa prima prova sono finite Marta Bassino e Federica Brignone.

Domani è prevista la seconda ed ultima prova. Goggia, dopo due vittorie in due gare, è leader della classifica di discesa e pure di quella di superG. (ANSA).