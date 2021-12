Sci:torna la coppa Europa a Obereggen, vince norvegese Olsen

(ANSA) - OBEREGGEN, 15 DIC - Torna la Coppa Europa a Obereggen dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. A trionfare è Steen Olsen, re della pista Maierl della perla sciistica dell'Alto Adige nello slalom di apertura della stagione che segna l'anno olimpico. Secondo dopo la prima manche, il norvegese ha impressionato nella seconda col tempo di 1'28''65 aggiudicandosi il successo sulla Maierl (55% di pendenza), una delle 6 piste della Six Pack, tradotto: gli addominali del Latemar, gioielli del comprensorio dello Ski Center Latemar con le trentine Pampeago e Predazzo. Alle sue spalle il tedesco Tremmel (+0'55), terzi a pari merito il bulgaro Popov (+0'83) ed il francese Muffat (+0'83). Undicesimo, primo degli italiani, la giovane promessa Tobias Kastlunger originario dell'Alta Badia (+1'24).

Uno slalom spettacolare ed emozionate ben organizzato dal comitato presieduto da Eduard Pichler e composto da ASE Catinaccio, SC Ega, scuola sci Obereggen e società impianti Obereggen Latemar SpA. Un ottimo preludio in vista dello slalom Coppa del Mondo in programma a Madonna di Campiglio il 22 dicembre a cui parteciperanno i primi classificati sulla Maierl.

La tradizione vuole, vista la qualità di questa pista, che chi ha fatto bene ad Obereggen poi è protagonista anche sulla 3Tre.

E' stato il caso di Giuliano Razzoli nel 2018: secondo sulla Maierl, quinto sul traguardo di Madonna. (ANSA).