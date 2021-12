Cdm: Goggia in Francia per difendere doppio primato

(ANSA) - VAL D'ISERE, 14 DIC - La coppa del mondo donne si è spostata dalla Svizzera alla Francia, dove nel prossimo fine settimana si gareggia sulle piste della Val d'Isère. Il programma propone la terza discesa e il terzo supergigante della stagione sabato 18 e domenica 19 dicembre, con prove di libera che iniziano giovedì.

L'Italia - ormai superpotenza nell'alta velocità con le sue ragazze jet - ha iscritto Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Nella località francese Goggia dovrà difendere il pettorale rosso di leader che ha nelle due discipline. Di certo non sarà una impresa impossibile visto che val d'Isere riserva dolci ricordi alla squadra italiana, capace di aggiudicarsi la vittoria in quattro occasioni: Deborah Compagnoni trionfò nel 1997 in gigante, Isolde Kostner si impose nel 1999 in supergigante e Karen Putzer nel gigante del 2002.

L'ultimo successo, il più recente, risale poi allo scorso anno, quando in discesa proprio Sofia Goggia sconfisse con un distacco di 24 centesimi la svizzera Corinne Suter. In più Sofia ha anche la concreta, seppur non facile, possibilità di portarsi in test alla coppa del mondo. Al comando c'è infatti l'americana Mikaela Shiffrin con 535 punti seguita ad Sofia con 435. (ANSA).