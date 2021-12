Sci: anche francese Noel a slalom di Coppa Europa Obereggen

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Dopo il primo slalom stagionale di Coppa del Mondo, svoltosi domenica in Val d'Isere, tutto è pronto per il primo in Coppa Europa. Si svolgerà ad Obereggen, cuore del comprensorio sciistico del Latemar (a 20 minuti da Bolzano) questo mercoledì 15 dicembre sulla pista Maierl (55% di pendenza). Nella lista d'iscrizione provvisoria spicca proprio il nome del trionfatore in Val d'Isere, il francese Clement Noel, vincitore in 1:30.52 con quasi 1 secondo e mezzo sullo svedese Jakobsen (1:31.92) ed il croato Filip Zubcic (1:32.37).

Ad Obereggen, nella gara organizzata dal comitato presieduto da Eduard Pichler e composto da Ase Catinaccio, Sc Ega, scuola sci Obereggen e società impianti Obereggen Latemar Spa, non mancheranno le giovani promesse azzurre. A partire da Tommaso Sala 12esimo domenica scorsa in Val d'Isere, Federico Liberatore ed il britannico Dave Ryding, quinto sulla pista francese; Billy Major vincitore della classifica di slalom in Coppa Europa nella scorsa stagione ed i croati vincitori dello slalom di Obereggen nel 2018 e 2019: rispettivamente Matej Vidovic e Istok Rodes con Elias Kolega, terzo nel 2019. La 38esima edizione dello slalom di Obereggen, il più antico della Coppa Europa costituirà una gara impegnativa anche in preparazione dello slalom di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio il 22 dicembre. "Abbiamo iniziato con la barratura della pista Maierl, iniettando acqua ad alta pressione nella neve per renderla più compatta. Quest'anno trattiamo la pista con un giorno d'anticipo, considerato che la neve è molto secca a causa delle temperature basse dei giorni scorsi" afferma Eduard Pichler, direttore di gara e presidente del comitato organizzativo. (ANSA).