Sci nordico: cdm salto; tappe Giappone annullate per Covid

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - La pandemia di coronavirus colpisce anche quest'inverno la coppa del mondo di salto con gli sci.

Come annunciato dalla Federazione internazionale sci (Fis), le gare in Giappone sono state annullate a causa delle attuali normative Covid-19.

Questa decisione significa che le gare femminili di Sapporo (previste l'8-9 gennaio prossimi) e Zao (14-15 gennaio), così come quelle maschili di Sapporo (21-23 gennaio) non possono svolgersi. La Fis cerca di riprogrammare le gare annullate.

Il timore per i contagi ha colpito anche la mitica Quattro trampolini, con la Germania che ha deciso di far tenere a porte chiuse le tappe di Oberstdorf del 29 dicembre e di Garmisch-Partenkirchen, del 1 gennaio. Quanto alle due tappe austriache - Innsbruck il 4 gennaio e Bischofshofen il 6 - nessuna decisione definitiva è stata presa, in attesa delle decisioni di Vienna su tema restrizioni. (ANSA).