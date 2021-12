Sci nordico: cdm; Pellegrino fuori ai quarti nella sprint in Tl

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Giornata senza particolari soddisfazioni per gli azzurri nella sprint in tecnica libera di Coppa del mondo maschile in programma a Lillehammer (in Norvegia). Federico Pellegrino, promosso dalle qualificazioni con il 19/o tempo, è rimasto escluso nei quarti con i primi due posti decisi al fotofinish a favore di Havaard Taugboel e Richard Jouve. Il poliziotto di Nus non usciva nei quarti di una sprint in pattinato dalla gara di Drammen del marzo 2020. La finale a sei ha premiato il grande favorito Johannes Klaebo che ha regolato la concorrenza del compagno di squadra Thomas Larsen e dello stesso Jouve.

Non è andata molto meglio in campo femminile, con Greta Laurent che si è arresa in semifinale. La vittoria è andata alla fuoriclasse svedese Maja Dahlqvist. Secondo posto per l'americana Jessie Diggins davanti alla padrona di casa Tiril Weng.

Il programma gare del weekend continuerà sabato 4 dicembre con lo skiathlon maschile e femminile e domenica 5 con la staffetta maschile e femminile. (ANSA).