Cdm Sci: Kilde vince 2/o SuperG Beaver, azzurri ancora indietro

Il norvegese Aleksander Kilde ha vinto in 1.10.26 il secondo superG consecutivo di coppa del mondo a Beaver Creek. Per il 29enne compagno della campionessa Usa Mikaela Shiffrin è il settimo successo in carriera nel circo bianco, ottenuto con il tempo di 1.10.26.

Secondo in 1.10.29 - e sempre più leader solitario della classifica generale di coppa con 330 punti - lo svizzero Marco Odermatt che aveva vinto il superg di giovedì. Terzo lo statunitense Travis Ganong in 1.10.63.

Per l'Italia - in una gara interrotta per la caduta del norvegese Kjetil Jansrud che si e' pero' rialzato da solo nonostante una forte torsione del ginocchio sinistro - anche oggi questa volta azzurri indietro. Il migliore è stato ancora il piemontese Mattia Casse: ieri nono ed oggi 17/o in 1.12.15.

Subito alle sue spalle in 1.12.16 e' finito poi un insoddisfatto Christof Innerhofer. Deludente e deluso dalla sua prova anche Dominik Paris. Il n.1 degli azzurri ha chiuso - dopo un solo evidente errore, uno sbilanciamento sul ripido - in netto ritardo con il tempo di 1.23.33. Ancora piu' in ritardo Guglielmo Buzzi in 1.12.95 e Riccardo Tonetti in 1.13.24 mentre Guglielmo Bosca e' finito fuori per salito di porta.

Domani a Beaver Creek va in scena la prima delle due discese in programma nella localita' del Colorado.