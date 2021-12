Cdm: cancellata anche ultima prova discesa Lake Louise

(ANSA) - LAKE LOUISE, 02 DIC - Un improvviso rialzo delle temperature ha portato alla cancellazione anche dell'ultima prova in vista delle discese di Coppa del mondo di Lake Louise.

Sono così in corso lavori per consolidare il fondo della pista.

Da domani a domenica a Lake Louise sono in programma due discese e un superG di Cdm femminile. (ANSA).