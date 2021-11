Sci nordico, Cdm: 12 azzurri convocati per Lillehammer

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Sono 12 i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la seconda tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma a Lillehammer. Nella sprint in tecnica libera di venerdì 3 dicembre gareggeranno Federico Pellegrino (qui vincitore nel 2018), Michael Hellweger, Davide Graz, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani fra gli uomini e Lucia Scardoni, Greta Laurent, Martina Di Centa, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Sabato 4 dicembre toccherà alle skiathlon, per le quali saranno iscritti Federico Pellegrino, Paolo Ventura, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani fra gli uomini e Martina Di Centa, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Chiusura domenica 5 dicembre con le staffette, che invece verranno decise dallo staff tecnico alla fine delle gare individuali.

A Goms, in Svizzera, scatta l'Alpen Cup con tre gare da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, alle quali prenderanno parte Martin Coradazzi, Mattia Armellini, Giovanni Ticcò, Alessandro Chiocchetti, Giacomo Gabrielli, Francesco Manzoni, Lorenzo Romano, in campo maschile e Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella, Cristina Pittin e Martina Bellini in campo femminile.

Intanto è stata ancora l'Italia a trionfare nella Coppa Europa maschile di sci alpino di Zinal. Dopo il successo di Matteo Franzoso di lunedì, è toccato a Giovanni Franzoni imporsi nel secondo appuntamento con il supergigante disputato sulla pista svizzera. Il ventenne bresciano del Gruppo sciatori Fiamme Gialle, campione del mondo juniores in carica della specialità, che sinora nel torneo continentale aveva raccolto un secondo posto in supergigante ad Altenmarkt quasi due anni fa e un terzo posto in combinata a Sella Nevea nel febbraio 2020 quali migliori piazzamenti, ha guadagnato il primo successo della carriera in una gara tiratissima, concludendo con il tempo di 57″31. Alle sue spalle per soli 5 centesimi l'esperto francese Cyprien Sarrazin, terza posizione per l'altro transalpino Florian Loriot a 15 centesimi. (ANSA).