Sci, CdM: Sofia Goggia vola nel primo test a Lake Louise

Sofia Goggia è stata la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Lake Louise, in programma venerdì 3 dicembre. La campionessa olimpica ha fermato il cronometro sul tempo di 1'51″96 e precede la slovena Ilka Stuhec di 30 centesimi terza posizione per la svizzera Joana Haelen, in ritardo di 58 centesimi.

Buone notizie arrivano anche dalle altre azzurre: Francesca Marsaglia, che sulla pista canadese ha ottenuto il suo unico podio in carriera in coppa, è sesta a 1″15, seguita dalla rientrante Nicol Delago, nona a 1″25. Seguono Nadia Delago quindicesima a 1″70, Elena Curtoni sedicesima a 1″75, mentre Federica Brignone accusa 2″24, Roberta Melesi 8″41 e Karoline Pichler a 4″84. Domani si svolgerà il secondo allenamento ufficiale, con inizio alle ore 20.30 italiane.