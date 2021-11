Sci: Mayer vince la discesa a Lake Louise, Paris è ottavo

Trionfo austriaco nella discesa della Coppa del mondo di sci alpino a Lake Louise (Canada): ha vinto, in 1'47"74, Matthias Mayer - 31 anni, 11/o successo e due ori olimpici - davanti al connazionale Vincente Kriechmayr (1'47"97). Terzo lo svizzero Beat Feuz, in 1'48"09.

Un po' indietro gli azzurri, con Dominik Paris che ha probabilmente sofferto la visibilità piatta che il cielo coperto ha portato sulla pista di Lake Louise: l'azzurro è 8/o in 1'48"70.

Christof Innerhofer ha chiuso decisamente più indietro in 1'49"82. Poi, ci sono il fresco papà Francesco Marsaglia in 1'50"14 e Mattia Casse in 1'50"58, mentre è caduto senza danni Emanuele Buzzi.

Domani a Lake Louise tocca al SuperG, mentre a Killington (Usa) le ragazze saranno impegnate nello slalom speciale, con la campionessa locale Mikaela Shiffrin a caccia del 71/o successo, il quinto in serie sulla pista del Vermont.