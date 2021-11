Sci: cdm; troppa neve, cancellata prima discesa Lake Luise

(ANSA) - LAKE LOUISE, 26 NOV - A causa di una abbondante nevicata e' stata cancellata la prima discesa di cdm di Lake Louise, gara di apertura della stagione per i velocisti Ancora non si sa quando e dove verrà' recuperata.

Domani, con previsioni meteo ancora problematiche a Lake Louise e' in programma un'altra discesa e domenica un superG. (ANSA).